Dilan Çıtak Tatlıses, İdo hakkında konuşmak istemedi

"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten şaşırtan yanıt...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun zaman sonra bir konserde görüntülendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe katılmayan Çıtak, "Düğüne neden gitmediniz?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım." şeklinde yanıt verdi.

KARDEŞSİZ DÜĞÜN

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe, Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.

Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses ise bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı.

"KAYDA DEĞSİN"

Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım." şeklinde yanıt verdi.

KÜSTÜLER

İdo Tatlses'in. pandeminin ilk dönemlerinde koronaya yakalanan ablası Dilan Çıtak'ı arayıp sormadığı için iki kardeşin arasının açıldığı iddia edilmişti. Dilan Çıtak, hastalığı sürecinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını söylemişti.