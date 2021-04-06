Dilan Çıtak Tatlıses - Levent Dörter aşkı bitti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'den ayrıldı.

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter'in ilişkileri bir kez daha bitti.

"ŞANSIZLIK PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR"

Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık." diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.

HER ŞEY SİLİNDİ

Çıtak ve Dörter, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını da sildi.

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

"BİR İMZALIK İŞ!"

Levent Dörter, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.