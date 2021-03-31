Bakım yaptıran 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan Çıtak olayı yara almadan atlatırken, çalışanlarından biri kafasından yaralandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup, bakım yaptırdıktan bir süre sonra bilinmeyen nedenle olay çıkardı.

"KAPILARIMIZ TEKMELENDİ"

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darbedilerek başından yaralandı. Dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, "Kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in güzellik merkezine saldırı

"ÇALIŞANIM AĞIR YARALANDI"

Koşar adımlarla karakola giren Çıtak, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı." dedi.