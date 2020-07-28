Dilan Çıtak Tatlıses'in Justin Timberlake pişmnalığı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı.

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu.

ALBİMDE BABASININ ŞARKILARI OLACAK

Sanatçı Levent Dörter ile yaşadığı aşkın evliliğe dönüşmesini istediğini, evlenecekleri dönemde koronavirüs yakalandıklarını söyledi. İlk albümünü çıkaracak olan Tatlıses’in kızı Dilan babasının şarkılarından oluşan bir albüm çıkarma hazırlığında olduğunu ama çok farklı bir yorumla okuyacağını da açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi.

"ŞARKILARI KENDİ TARZIMLA OKUYACAĞIM"

Dilan Çıtak Tatlıses, yeni albümün çok yakında çıkacağını ifade ederek, “Yeni ve ilk albümüm çıkacak, 2 single yapmıştım şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Kendi tarzımla okuyacağım şarkıları. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde de. Tarzımı anlatabileceğim şekilde okuyacağım. Ne kadar zıt bir şarkıyı kendi yorumumla nasıl okumuşum nasıl olacak göreceğiz. Şu anda şarkıların aranjman aşamasındayız ve bitmek üzere. Süper bir sanatçı ile çalışıyoruz, Alper Atakan’la. Heyecanla onu bekliyoruz, bir an önce İstanbul’a dönüp okumalarını yapmamız lazım. Önce o bitirecek sonra biz gidip okuyacağız” şeklinde konuştu.

"ÇOK PİŞMANIM"

En büyük pişmanlığı ve en büyük hayalinin de neler olduğunu da açıklayan ünlü sanatçı “En büyük pişmanlığım Justin Timberlake 'lütfen benle düet yapabilir misin' dediğinde bırak Justin’i deyip arkamı dönüp gitmek oldu. Ne bileyim öyle çok pişman olduğum bir şey yok. En büyük hayalim ise çok iyi bir dünya starı olmak. Müzikte çok iyi yerde olup gerçekten çok iyi bir dünya starıyla çok iyi işler yapıp güzel sanatımı güzel icra etmek. Hatta dünya starı olup sesimi duyurmak. Para pul nedir ki onlar olur olmaz. Dünya starı olunca onlar da gelir zaten. En iyi sahnede bir sürü dansçılar, bir sürü kartografi, çok büyük bir prodüksiyon, iyi bir sahne performansı sergilemek. Her Beyonce izlediğimde bunu düşünüyorum zaten” dedi.