Dilan Çıtak: Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum Son dönemde sahne performansıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, hakkındaki yorumlara isyan etti.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, soyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle zaman zaman gündeme geliyor. Dilan Çıtak Tatlıses, son olarak sitemkâr bir paylaşımda bulundu.

Çıtak, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.

Hakkında yapıılan yorumlardan rahatsız olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti.

"Ben 20 yıldır müzik yapıyorum"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.

"Yeter ya"

Çıtak açıklamasının devamında ise "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" diye konuştu.