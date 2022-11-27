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    Dilan Polat'a kocasından yıl dönümü sürprizi

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşinin yıl dönümlerine özel, evlerini çiçek bahçesine çevirdiği anları takipçileri ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 11:15
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    Dilan Polat'a kocasından yıl dönümü sürprizi

    Kariyer hayatına doğum fotoğrafçısı olarak başlayıp, kız kardeşiyle güzellik merkezi açan Dilan Polat, milyon takipçiye ulaştı.

    Katıldığı bir programda ailesi içinde yaşanan dehşeti anlatan Dilan Polat, yaşanan trajedinin ortaya çıkması sonrasında da uzunca bir süre konuşuldu.

    Zamanla 4.1 milyon takipçiye ulaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın jestleri ile de gündemden düşmüyor.

    Kocasının hediye olarak aldığı lüks arabalar ve mücevherleri sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Evi güllerle doldurdu

    Evliliklerinin yıl dönümünde kocasının sürprizi ile uyanan Dilan Polat, lüks evinin güller ile donatıldığını gördü.

    "Saçmalama Engin" nidalarıyla bilinen Dilan Polat, yaşadığı sürprizi takipçileriyle paylaştı.

    İşte o anlar...

    Dilan Polat'a kocasından yıl dönümü sürprizi VİDEO

    Dilan Polat a kocasından yıl dönümü sürprizi #1

    Dilan Polat a kocasından yıl dönümü sürprizi #2

    Dilan Polat a kocasından yıl dönümü sürprizi #3

    Dilan Polat a kocasından yıl dönümü sürprizi #4

    Dilan Polat a kocasından yıl dönümü sürprizi #5


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