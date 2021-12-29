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    Dilara Aksüyek: Kendimi işe verdim

    Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Dilara Aksüyek, artık işiyle anılmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:36
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    Dilara Aksüyek: Kendimi işe verdim

    Arka Sokaklar dizisinin yakışıklı oyuncusu Onur Bay'dan ayrıldıktan sonra işletmeci Erkan Şen ile görüntülenen Dilara Aksüyek, hayatından uzun bir süre aşkı çıkardığını açıkladı.

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Özel hayatıyla alakalı konuşan Dilara Aksüyek, "Hayatımda kimse yok, olursa da saklamam. İlk çeken siz olursunuz.

    Yakın zamanda çok güzel bir proje var. Tamamen kendimi işime verdim. Uzun bir zaman aşk olmaz." şeklinde konuştu.

    Dilara Aksüyek: Kendimi işe verdim #1

    Dilara Aksüyek: Kendimi işe verdim #2

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