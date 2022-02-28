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- Diyalize giren İlhan İrem'den haber var
Diyalize giren İlhan İrem'den haber var
Diyaliz tedavisi gören İlhan İrem’in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 06:50
- Güncelleme : 28.02.2022 - 06:54
Türk pop müziğinin usta isimlerinden 66 yaşındaki İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
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Usta sanatçı gelişmeler karşısında suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düştü.
Ünlü sanatçının paylaşımı hayranlarını sevindirdi.