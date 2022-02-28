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    Diyalize giren İlhan İrem'den haber var

    Diyaliz tedavisi gören İlhan İrem’in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 06:50
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 06:54
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    Diyalize giren İlhan İrem'den haber var

    Türk pop müziğinin usta isimlerinden 66 yaşındaki İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

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    Usta sanatçı gelişmeler karşısında suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düştü.

    Ünlü sanatçının paylaşımı hayranlarını sevindirdi.

    Diyalize giren İlhan İrem den haber var #1

    Diyalize giren İlhan İrem den haber var #2


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