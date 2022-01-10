Diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, ameliyat oldu

Diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Aracından inerken dizinin üzerine düşen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar, ameliyata alındı.

"ÜZGÜNÜM"

Başarılı geçen operasyonun ardından Ebru Yaşar son durumunu sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı: "Sevenlerim, dostlarım. Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."