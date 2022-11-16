Doğa Bekleriz'in son hali

Evlendikten sonra kariyerine son veren Doğa Bekleriz, sosyal medyadan paylaştığı son haliyle gündeme geldi.

Eski model Doğa Bekleriz, popüler olduğu dönemde şeklinden hoşanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmuştu.

Çocuklarını için kariyerinden vazgeçti

2000'li yılların efsane modellerinden olan Bekleriz, evlendikten sonra kariyerini arka plana atarak kendini, ailesine ve çocuklarına adadı.

Bir dönem ekranlardan düşmeyen eski model, şimdilerde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.

44 yaşında

Şimdilerde 44 yaşında olan eski manken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan ve son halinden kareler paylaşan Bekleriz, zaman zaman Mersin'de çeşitli etkinliklere katılarak hayranları ile bir araya geliyor.

2000'li yılların popüler ismi model Doğa Bekleriz, büyüklüğünden hoşlanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmasıyla hafızalara yer etmişti. Bir dönem ekranlardan düşmeyen eski model, şimdilerde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.