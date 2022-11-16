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    Doğa Bekleriz'in son hali

    Evlendikten sonra kariyerine son veren Doğa Bekleriz, sosyal medyadan paylaştığı son haliyle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:47
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    Doğa Bekleriz'in son hali

    Eski model Doğa Bekleriz, popüler olduğu dönemde şeklinden hoşanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmuştu.

    Çocuklarını için kariyerinden vazgeçti

    2000'li yılların efsane modellerinden olan Bekleriz, evlendikten sonra  kariyerini arka plana atarak kendini, ailesine ve çocuklarına adadı.

    Bir dönem ekranlardan düşmeyen eski model, şimdilerde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.

    44 yaşında

    Şimdilerde 44 yaşında olan eski manken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan ve son halinden kareler paylaşan Bekleriz, zaman zaman Mersin'de çeşitli etkinliklere katılarak hayranları ile bir araya geliyor.

    Doğa Bekleriz in son hali #1

    Doğa Bekleriz in son hali #2

    Doğa Bekleriz in son hali #3

    2000'li yılların popüler ismi model Doğa Bekleriz, büyüklüğünden hoşlanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmasıyla hafızalara yer etmişti. Bir dönem ekranlardan düşmeyen eski model, şimdilerde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.


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