Doğuş seçim kararını paylaştı Şarkıcı Doğuş, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için tercihini açıkladı.

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14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken birçok ünlü isim, Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Doğuş da Twitter hesabından kime oy vereceğini açıkladı.

"Benim Cumhurbaşkanım"

Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayınladı.

"Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber"

Ünlü şarkıcı, son olarak da eliyle kalp yaptığı kendi fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber." ifadelerine yer verdi.