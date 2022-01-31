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    Doktoru Ece Erken'e ilaç almayı yasakladı

    Eşinin ölümünü kabullenemeyen sunucu Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil, canlı yayında ünlü sunucunun son durumunu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 13:18
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    Doktoru Ece Erken'e ilaç almayı yasakladı

    Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından zor günler geçiriyor. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası dünyası başına yıkılan Ece Erken, cezanede "Keşke ben ölseydim." diyerek isyan etmişti.

    "UYANMAK İSTEMİYOR"

    Ünlü sunucuyu evinde ziyeret eden Seren Serengil, canlı yayında Ece Erken ile ilgili detayları anlattı. Serengil açıklamasında, "O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru uyurken kalbi durabilir diyerek yasakladı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor." dedi.

    Serengil konuşmasının devamında, "Ece'nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin." yorumunda bulundu.

    Doktoru Ece Erken e ilaç almayı yasakladı #1

    Doktoru Ece Erken e ilaç almayı yasakladı #2


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