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    Doktorun mesajı Ayşecan Tatari'yi sinirlendirdi

    Oyuncu Ayşe Tatari'nin gittiği doktor küçük kızının hasta gizliliği ihlal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 08:09
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    Doktorun mesajı Ayşecan Tatari'yi sinirlendirdi

    Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile çocuğunu götürdüğü doktorun hasta gizliliğini ihlal ettiğini aktardı.

    MESAJI YANLIŞLIKLA AYŞECAN TATARİ'YE ATTI

    Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

    "1,5 YAŞINDAKİ KIZIM KORKTU"

    Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar aslı hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

    HASTANE ARADI

    Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.

    Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.

    Doktorun mesajı Ayşecan Tatari yi sinirlendirdi #1

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