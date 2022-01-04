Haberler

Magazin Haberleri

Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı

Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı

Oğul Trump ile 52 yaşındaki kız arkadaşı, geçen yıl nişan yüzüklerini taktı. 4 yıldır birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği ise bilinmiyor.