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- Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı
Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı
Oğul Trump ile 52 yaşındaki kız arkadaşı, geçen yıl nişan yüzüklerini taktı. 4 yıldır birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği ise bilinmiyor.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 09:27
- Güncelleme : 04.01.2022 - 09:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Kimberly Guilfoyle'ın nişanlandıkları ortaya çıktı.
Trump'ın Guilfoyle'a 2020 yılbaşı gecesinde teklifte bulunduğu ve çiftin nişanlarını bir yıldır gizli tuttuğu belirtildi.
GEÇEN YIL NİŞANLANDIKLARINI GİZLEDİLER
Çiftin bir arkadaşı, "Nişanlandıklarını geçen yıl gizli tuttular." dedi. 44 yaşındaki Trump Jr. ve 52 yaşındaki Guilfoyle, Florida'da yaşamayı planlıyor.
8 KARAT PIRLANTA
Mail'in haberine göre, söz konusu kişi, oğul Trump'ın nişanlısının 8 karat pırlanta yüzük taktığını söyledi.
4 YILDIR BİRLİKTELER
Nişanın Trump Jr.'ın doğum gününde yapıldığı, bununla birlikte 4 yıldır beraber olan çiftin yakın zamanda düğün planlayıp planlamadıkları bilinmiyor.