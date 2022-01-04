Euro
15.1243
2.18%
Dolar
13.3763
2.36%
Altın
776.2850
2.28%
Borsa
1,926.66
0.00%
Bitcoin
621.562
-3.03%
BTXN Coin
33.32
-4.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı

    Oğul Trump ile 52 yaşındaki kız arkadaşı, geçen yıl nişan yüzüklerini taktı. 4 yıldır birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği ise bilinmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Kimberly Guilfoyle'ın nişanlandıkları ortaya çıktı.

    Trump'ın Guilfoyle'a 2020 yılbaşı gecesinde teklifte bulunduğu ve çiftin nişanlarını bir yıldır gizli tuttuğu belirtildi.

    GEÇEN YIL NİŞANLANDIKLARINI GİZLEDİLER

    Çiftin bir arkadaşı, "Nişanlandıklarını geçen yıl gizli tuttular." dedi. 44 yaşındaki Trump Jr. ve 52 yaşındaki Guilfoyle, Florida'da yaşamayı planlıyor.

    8 KARAT PIRLANTA

    Mail'in haberine göre, söz konusu kişi, oğul Trump'ın nişanlısının 8 karat pırlanta yüzük taktığını söyledi.

    4 YILDIR BİRLİKTELER

    Nişanın Trump Jr.'ın doğum gününde yapıldığı, bununla birlikte 4 yıldır beraber olan çiftin yakın zamanda düğün planlayıp planlamadıkları bilinmiyor.

    Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı #1

    Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı #2

    Donald Trump Jr ve Kimberly Guilfoyle nişanlandı #3


    Görüş Bildir