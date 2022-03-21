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    Dua Lipa, kendine reset attı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, tanga bikinisini giyip 'reset' pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 14:58
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    Dua Lipa, kendine reset attı

    Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden biri olan Dua Lipa, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yaktı.

    Konseri olmayan günlerde dinlenmeyi seçen Lipa, her fırsatta tatile gidiyor.

    RESET

    Dua Lipa son olarak kendini deniz kenarında resetledi. 'Reset' notuyla pozlar veren ünlü şarkıcı hayranlarını mest etti.

    Lipa, geçtiğimiz haftalarda iş yoğunluğu sebebiyle sevgilisiyle yollarını ayırmıştı.

    Dua Lipa, kendine reset attı #1

    Dua Lipa, kendine reset attı #2

    Dua Lipa, kendine reset attı #3


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