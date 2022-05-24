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    Dua Lipa, nehire girdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşlarıyla güzel havanın keyfini çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:12
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    Dua Lipa, nehire girdi

    26 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

    Kız arkadaşlarıyla nehir kenarına günü birlik tatile giden ünlü isim, minik çiçekli bikinisiyle dikkat çekti.

    "Nehir dalışı öncesi"

    Kendisini nehrin serin sularına bırakan Lupa, paylaşımına, "Nehir dalışı öncesi gösteri..." notunu düştü.

    Dua Lipa, nehire girdi #1

    Sadece şarkıcı değil

    ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi. Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

    Dua Lipa, nehire girdi #2

    Dua Lipa, nehire girdi #3

    Dua Lipa, nehire girdi #4


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