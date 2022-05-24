Dua Lipa, nehire girdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşlarıyla güzel havanın keyfini çıkardı.

26 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Kız arkadaşlarıyla nehir kenarına günü birlik tatile giden ünlü isim, minik çiçekli bikinisiyle dikkat çekti.

"Nehir dalışı öncesi"

Kendisini nehrin serin sularına bırakan Lupa, paylaşımına, "Nehir dalışı öncesi gösteri..." notunu düştü.

Sadece şarkıcı değil

ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi. Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.