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    Dua Lipa, sörf tahtasında güneşlendi

    27. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayan Dua Lipa, arkadaşlarıyla çıktığı tatiline devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 11:07
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    Dua Lipa, sörf tahtasında güneşlendi

    Dünyaca ünlü Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 27’nci yaş gününü İspanya’nın Ibiza Adası’nda arkadaşlarıyla kutladı.

    Yüzmede de iyi

    Lipa, kiraladığı yattan denize atlayarak yüzme hünerlerini sergiledi.

    Daha sonra sörf tahtasında güneşlendi. Şarkıcı, her anını da sosyal medyadan paylaştı,

    Takipçileri Lipa'nın karelerini yorum ve beğeni yğamuruna tuttu.

    Dua Lipa, sörf tahtasında güneşlendi #1

    Dua Lipa, sörf tahtasında güneşlendi #2


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