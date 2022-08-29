Dua Lipa, sörf tahtasında güneşlendi

27. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayan Dua Lipa, arkadaşlarıyla çıktığı tatiline devam ediyor.

Dünyaca ünlü Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 27’nci yaş gününü İspanya’nın Ibiza Adası’nda arkadaşlarıyla kutladı.

Yüzmede de iyi

Lipa, kiraladığı yattan denize atlayarak yüzme hünerlerini sergiledi.

Daha sonra sörf tahtasında güneşlendi. Şarkıcı, her anını da sosyal medyadan paylaştı,

Takipçileri Lipa'nın karelerini yorum ve beğeni yğamuruna tuttu.