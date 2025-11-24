Dua Lipa'dan cesur pozlar! Minicik bikinisiyle büyüledi

- Dua Lipa, Brezilya'da kardeşleri ve ekibiyle tatil yaparken iddialı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
- Mor payetli ip bikini ve altın aksesuarlarla sade ama etkileyici bir görünüm sergileyen Lipa, teknede pozlar verdi.
- Sosyal medyada ilgi gören fotoğrafları 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Brezilya’ya gitti. 30 yaşındaki şarkıcı, turnesine kısa bir mola verip hayranlarının karşısına iddialı bir bikinili paylaşımla çıktı.
YORUM YAĞDI
Minik mor payetli ip bikini takımıyla göz kamaştıran Dua, kusursuz fiziğini sergiledi. Ünlü isim, kalın altın bileklikler ve altın kolyelerle görünümünü tamamlayarak sade ama etkileyici bir ışıltı yakaladı.
Koyu renk saçlarını düşük bir atkuyruğu yapan yıldız, teknede güneşlenirken verdiği pozlarla adeta fırtına estirdi.
Dua Lipa'nın fotoğrafları 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.