Dua Lipa'ya crop küçük geldi
ensonhaber.com

Hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla oldukça konuşulan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa , tatile çıktı

Lipa, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Dua Lipa'ya crop küçük geldi

'Serotonin aşırı yüklenmesi'

Dua Lipa'nın kot eteğinin üzerine giydiği minik crop adeta küçük geldi. Ünlü şarkıcının 'Serotonin aşırı yüklenmesi' notu ile paylaştığı pozları binlerce beğeni ve yorun aldı

Dua Lipa'ya crop küçük geldi

Aşkını gizlemiyor

Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başlayan Dua Lipa artık aşkını gizlemiyor.

Dua Lipa'ya crop küçük geldi
Dua Lipa'ya crop küçük geldi