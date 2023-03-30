Dua Lipa'ya crop küçük geldi Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarıyla konulmaya devam ediyor.

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Hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla oldukça konuşulan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa , tatile çıktı

Lipa, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

'Serotonin aşırı yüklenmesi'

Dua Lipa'nın kot eteğinin üzerine giydiği minik crop adeta küçük geldi. Ünlü şarkıcının 'Serotonin aşırı yüklenmesi' notu ile paylaştığı pozları binlerce beğeni ve yorun aldı

Aşkını gizlemiyor

Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başlayan Dua Lipa artık aşkını gizlemiyor.