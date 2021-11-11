Dünden bugüne Meryem Uzerli: Hürrem Sultan'dan eser kalmadı...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi dizinin hayranlarını şaşırttı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, sempatik halleriyle dikkati çekti.

Duru güzelliği ve konuşma tarzıyla herkesin beğenisini kazanan Uzerli, diziden aniden ayrıldı.

Uzerli'nin o dönem diziden ayrılma sebebi "tükenmişlik sendromu" olarak açıklandı.

Oyuncu diziden ayrıldıktan sonra Almanya'ya gitti ve kısa bir süre geçmeden hamile olduğu duyuldu.

Lara adında bir kız çocuğu dünyaya getiren ve şu sıralar yine Almanya'da olan Uzerli, yıllar içinde bir hayli değişti.

Hürrem Sultan zamanlarından eser kalmayan ve gittikçe zayıflayan Uzerli, estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Uzerli'nin eski halini seven ve özleyenler, "Doğallığını kaybetti" yorumlarında bulunuyor.

MERYEM UZERLİ'NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Suzi karakterine canlandıran Meryem Uzerli, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor.

2008 yılında televizyon macerasına başlayan oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak duruyor.

Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelere ulaşan Uzerli, 2 kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çocuklarını Almanya'da büyüten oyuncu, güzelliğinden ise bir şey kaybetmedi.