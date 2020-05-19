Dusco Tosic, Jelena'ya 19 milyon TL'lik hediye

Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile buzları eritti.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic'in arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı. Skandalın ardından Sırp şarkıcı ile Tosic yollarını ayırdı.

BARIŞMA HEDİYESİ

Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi.