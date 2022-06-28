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    Duygu Özaslan bikinisiyle güneşin tadını çıkarttı! Eski hali akıllara geldi..

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın bikinili pozu büyük beğeni topladı..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 17:16
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    Duygu Özaslan bikinisiyle güneşin tadını çıkarttı! Eski hali akıllara geldi..

    Geçtiğimiz hafta basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dünya evine giren Duygu Özaslan tatile çıktı.

    Duygu Özaslan bikinisiyle güneşin tadını çıkarttı! Eski hali akıllara geldi.. #1

    Düğünün yorgunluğunu tatilde güneşlenerek atan fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle poz verdi.Bu pozunu instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Duygu Özaslan'ın fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.İşte o poz;

    Duygu Özaslan bikinisiyle güneşin tadını çıkarttı! Eski hali akıllara geldi.. #2

    Geçtiğimiz yıllarda yine sarı bir bikini ile objektiflere yakalanan Duygu Özaslan'ın o fotoğrafları gündeme geldi.Selülitleri olduğu görülen o fotoğrafı görenler o eski halinden eser yok şimdi yorumları yaptılar.İşte Özaslan'ın eski hali;

    Duygu Özaslan bikinisiyle güneşin tadını çıkarttı! Eski hali akıllara geldi.. #3

     


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