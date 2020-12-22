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    Duygu Özaslan: Sevgilimle görücü usulü tanıştık

    Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 13:48
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    Duygu Özaslan: Sevgilimle görücü usulü tanıştık

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı.

    Arkadaşları tarafından tanıştırıldıklarını söyleyen Özaslan, “Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi.

    "YA ÇİRKİNDİR YA SALAK"

    Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.” dedi.

    Duygu Özaslan: Sevgilimle görücü usulü tanıştık #1

    TAYTLI FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ

    Özaslan, en son Instagramdan paylaştığı taytlı pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallamıştı. Fit vücudunu takipçilerine sergileyen Duygu Özaslan'ın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulmuştu.

    Duygu Özaslan: Sevgilimle görücü usulü tanıştık #2

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