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    Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son olarak botoks itirafıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 16:15
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    Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı

    Geçtiğimiz yıl yaz tatilde görüntülenen ünlü fenomen Duygu Özaslan, kilolarıyla çok konuşulmuştu. Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyaya düşen görüntülerin arasındaki fark, dalga konusu olmuştu.

    Gelen eleştiriler sonrası Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf ettmiş ve tedavi olmuştu.

    13 kilo verdiğini söyleyen ve botoksuz halini paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı:

    "BOTOKSUM ERİDİ"

    "Evet botoksuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim.

    31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti."

    Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı #1

    Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı #2


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