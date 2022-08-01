Ebrar Karakurt, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı

Ebrar Karakurt, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz gün Kadıköy’de sözlü tacize uğradı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, önceki akşam arkadaşlarıyla Kadıköy'deki bir mekanda eğlenmeye gitti.

Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

"Fenerbahçe düşmanı"

"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.

Zor sakinleşti

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diye şahsın üzerine yürüdü.

Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.