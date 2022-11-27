Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.038
-0.17%
BTXN Coin
5.75
-0.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ebrar Karakurt geçmişe gitti

    Başarılı sporcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uzun ve siyah saçlarıyla dikkat çeken Karakurt'u görenler ise tanıyamadı.
    • 27.11.2022 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebrar Karakurt geçmişe gitti

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

    Aynı zamanda toplumsal olaylara da verdiği tepkilerle adından söz ettiren Karakurt, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

    Eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi

    Igor Gorgonzola Novara takımında forma terleten başarılı sporcunun 817 bin takipçisi bulunuyor.

    Sık sık eğlenceli paylaşımlara imza atan Karakurt, son paylaşımıyla geçmişe gitti.

    Ebrar Karakurt geçmişe gitti #1

    Çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Bu defa çocukluk fotoğrafını paylaşan başarılı sporcu, "Ee ben güzelmişim" notunu ekledi.

    Karakurt'un çocukluk fotoğrafını görenler ise tanıyamadı.

    Ebrar Karakurt geçmişe gitti #2

    Hayatında kimse yok

    Öte yandan bir dönem yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Karakurt'un şimdilerde hayatında biri olmadığı biliniyor.

    Ebrar Karakurt geçmişe gitti #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildiği
    3. Sayfa

    Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildiği

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı
    Magazin

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı

    Görüş Bildir