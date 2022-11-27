Ebrar Karakurt geçmişe gitti

Başarılı sporcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uzun ve siyah saçlarıyla dikkat çeken Karakurt'u görenler ise tanıyamadı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Aynı zamanda toplumsal olaylara da verdiği tepkilerle adından söz ettiren Karakurt, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi

Igor Gorgonzola Novara takımında forma terleten başarılı sporcunun 817 bin takipçisi bulunuyor.

Sık sık eğlenceli paylaşımlara imza atan Karakurt, son paylaşımıyla geçmişe gitti.

Çocukluk fotoğrafını paylaştı

Bu defa çocukluk fotoğrafını paylaşan başarılı sporcu, "Ee ben güzelmişim" notunu ekledi.

Karakurt'un çocukluk fotoğrafını görenler ise tanıyamadı.

Hayatında kimse yok

Öte yandan bir dönem yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Karakurt'un şimdilerde hayatında biri olmadığı biliniyor.