Kendisinden 19 yaş küçük Iraklı sevgilisinden geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Ebru Gündeş, sahne aldığı mekanda görkemli yüzüğü ile nispet yaptı.

Ebru Gündeş, 4'üncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor…

47 yaşındaki sanatçı, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

2 milyon dolarlık evlilik teklifi

İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw, çok geçmeden sanatçıya evlenme teklifinde bulundu.

Dubai’deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst katındaki kral dairesini tutan Khoshnaw, 1.8 milyon dolara aldığı tektaş yüzük dahil, evlenme teklifine toplamda 2 milyon dolar harcadı.

“Evet” dedi

Evlilik teklifi için İtalyan piyanistler özel helikopterle Dubai'ye getirildi.

Organizasyonun tamamlanmasıyla evlilik teklifini alan Gündeş, gözyaşlarıyla "Evet" dedi.

Ebru Gündeş, yüzüğünü gösterdi VİDEO

Yüzüğünü gösterdi

Dün akşam Ankara’daki bir mekanda sahne alan Gündeş, sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Kendisi de bir hayli eğlenen Gündeş, bir ara müziğin ritmine kendini kaptırdı ve dans etti.

Bu sırada yüzüğünü de gösteren Gündeş, adeta nispet yaptı.