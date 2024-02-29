Haberler



Magazin



Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın paylaşım yaptı: Herkesin yolu layığına açık olsun

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın paylaşım yaptı: Herkesin yolu layığına açık olsun Dördüncü kez gelin olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünyaevine girdi. Gündeş'in eski eşi kızının babası Reza Zarrab, nikahtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.