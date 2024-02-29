Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın paylaşım yaptı: Herkesin yolu layığına açık olsun

Türk müziğinin en popüler isimlerinden Ebru Gündeş, üçüncü evliliğini 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
İki yıldır birlikteydi
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven Ebru Gündeş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Özdemir'le hayatını birleştirdi.
"Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler"
Gündeş, sosyal medya hesabından; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek paylaşım yaptı.
'Herkesin yolu layığına açık olsun'
Gündeş'in bu evliliğinden sonra eski eşi Rıza Sarraf bomba bir paylaşımda bulundu. Sarraf 'Herkesin yolu layığına açık olsun' ifadelerini kullandı.
İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.
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