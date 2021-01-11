Ebru Gündeş'in karar değişikliği pahalıya mal oldu

Beykoz'daki lüks bir siteden ev kiralayan Ebru Gündeş, karar değiştirince kaporasını alamadı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı.

13 MİLYON TL'YE VİLLA ALMIŞTI

Rotasını Kemerburgaz'a çevirmiş ve 13 milyon TL'ye ormanın içinde bir villa satın almıştı.

KARAR DEĞİŞTİRDİ

46 yaşındaki şarkıcı, burada da rahat edemeyince yeni bir ev arayışına girdi. Ünlü şarkıcı, bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih etti. Geçen hafta Beykoz'daki ünlülerin oturduğu sitede kendisine uygun bir ev buldu.

75 BİN TL GİTTİ

Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp; 75 bin TL de kapora verdi. Ancak Gündeş, sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçti. Kaporası yanan Gündeş, 75 bin TL'sinden oldu.