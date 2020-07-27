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    Ebru Gündeş'in sarı elbisesi 17 bin TL

    Ebru Gündeş Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı sarı renkli elbiseyle sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 12:37
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    Ebru Gündeş'in sarı elbisesi 17 bin TL

    Bodrum'da tatilde olan Ebru Gündeş, ünlü bir mekanda hayranları ile buluştu.

    Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendiren Gündeş, 2 saat sahnede kaldı.

    ŞIK OLMAK İÇİN HARCIYOR

    Şıklık için masraftan kaçınmayan Ebru Gündeş, Bodrum’daki sahne programında giydiği Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı sarı elbisesine 17 bin TL ödedi. Gündeş’in iki hafta önce giydiği Zuhair Murad imzalı tulumu da 20 bin TL’ydi.

    Ebru Gündeş'in sarı elbisesi 17 bin TL #1

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