Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Ebru Gündeş ve yeni sevgilisi olan Iraklı Rassan Khoshnaw’ın birlikte çekindikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

Reza Zarrab'dan kendisini aldattığı iddiasıyla boşanan Ebru Gündeş'in, yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.

Ebru Gündeş’in ayaklarını yerden kesen kişinin, Kuzey Iraklı genç iş adamı Rassan Khoshnaw olduğu öğrenildi.

İlk kare

Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının, yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı.

Ebru'yu bırakmıyor

Aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına böyle takıldı.