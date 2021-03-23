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    Ebru Polat: Bir erkekten sıkılınca deli numarası yapıyorum

    Ebru Polat, bir erkekten ayrılmak istediğinde nasıl bir taktik uyguladığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:09
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    Ebru Polat: Bir erkekten sıkılınca deli numarası yapıyorum

    Ünlü popçu Ebru Polat, Instagram sayfasında takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı.

    "Canım sıkıldığında neleri atlattın ki bunu atlatamayacaksın diye düşünüp, kendimi teselli ederim." diyen Ebru Polat, bir de itirafta bulundu.

    Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?

    "DELİ NUMARASI YAPARIM"

    - Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.

    Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?

    "EVLENSEM NE OLACAK"

    - Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.

    - En büyük korkunu bize itiraf et!

    Yok... Sadece Allah!

    Ebru Polat: Bir erkekten sıkılınca deli numarası yapıyorum #1

    Ebru Polat: Bir erkekten sıkılınca deli numarası yapıyorum #2

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