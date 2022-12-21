Ebru Polat: Bu ne azgınlık

Şarkıcı Ebru Polat hem takipçilerinden itiraf istedi hem de gelen bazı itirafları beğenmedi.

Sosyal medye paylaşımlarıyla sürekli gündem olan şarkıcı Ebru Polat yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sık sık takipçileriyle soru-cevap yapan Polat yine kendisini takip edenlerden itiraflar istedi.

Sosyal medyada zaman zaman takipçilerinden gelen itirafları paylaşan Ebru Polat, yine şoke eden mesajları yayınladı.

"Bu nasıl anne"

Polat önce karısının arkadaşıyla birlikte olduğunu söyleyen takipçisinin mesajını sıradan buldu. Polat "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum" itirafına ise ateş püskürdü. Ebru Polat açıklamasında "Bir anne kızının sevgilisiyle nasıl olur, bu ne azgınlıktır! Çocuğuna nasıl böyle bir adilik yapar anne" diyerek isyan etti.