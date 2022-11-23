Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.360
2.84%
BTXN Coin
5.92
-0.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı

    Sosyal medya paylaşımla çok konuşulan Ebru Polat, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı

    Son dönemlerde Instagram hesabından yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, yine gündem oldu.

    Havluyla poz verdi

    Polat, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.Ünlü şarkıcı, yatakta pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı.

    Avukatılık da yapacak

    Yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

    Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı #1

    Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı #2


    Yusuf Yazıcı terapi alıyor
    Futbol

    Yusuf Yazıcı terapi alıyor

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Reçete İbn-i Sina'dan: Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor! Resmen şifa kürü...
    Sağlık

    Reçete İbn-i Sina'dan: Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor! Resmen şifa kürü...

    Görüş Bildir