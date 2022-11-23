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- Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı
Ebru Polat duş sonrası fotoğraf paylaştı
Sosyal medya paylaşımla çok konuşulan Ebru Polat, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 15:04
- Güncelleme : 23.11.2022 - 15:50
Son dönemlerde Instagram hesabından yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, yine gündem oldu.
Havluyla poz verdi
Polat, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.Ünlü şarkıcı, yatakta pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı.
Avukatılık da yapacak
Yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.