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    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yanında soru-cevaplarla da dikkat çeken Ebru Polat, yine gelen bir mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 07:28
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 07:36
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    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, takipçilerinden gelen soruları cevaplama devam ediyor. Ünblü şarkıcı, bu sefer erkek bir takipçsinden ilginç bir mesajı paylaştı.

    Polat "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın. Ben kıskanmayıp hoşuma gidiyor. Normal mi?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi:

    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin #1

    "Benim de hoşuma gider"

    "Benim de hoşuma giderdi şahsen. O yüzden benim için normal. Herkesin eşimi istemesi, beğenmedi beni ona karşı daha istekli yapar. Ama tabii ki normal bulmayan çok insan olacaktır. Ben diyorum ki ben eşimi kıskanmak yerine ona güvenmeyi tercih ediyorum."

    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin #2

    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin #3

    Ebru Polat: Herkesin eşimi beğensin #4


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