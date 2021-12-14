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Ebru Polat, kendine cip aldı
6 milyon TL'ye yeni cip alan Ebru Polat, aracına kavuşma anını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 10:31
- Güncelleme : 14.12.2021 - 11:09
Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran şarkıcı Ebru Polat'ın, geçtiğimiz ay günlük kazancı ortaya çıkmıştı.
"GÜNDE 40 BİN TL KAZANIYOR"
Katıldığı canlı yayında çok iyi kazandığını söyleyen Polat, bir günde en az 40 bin TL hesbaına geldiğini söylemişti.
"ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Polat, şimdi de kendine aldığı yeni arabasıyla gündeme geldi. "Bu yıl da çok çalıştım o yüzden kendimi ödüllendirdim." diyen ünlü şarkıcı, aldığı yeni aracını takipçileriyle paylaştı.
6 MİLYON TL
Kendine yeni cip alan Polat, yeni aracına 6 milyon TL verdi. Polat'ın paylaşımı çok sayıda yorum aldı.
Ebru Polat fotoğraflarıyla mest ediyor FOTO GALERİ