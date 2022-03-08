Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti

Fiziğine dikkat eden şarkıcı Ebru Polat, spor yaparken fotoğraf yayınladı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan şakrıcı Ebru Polat, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak Bahar Candan'a sinirlenen ve o yayına devam ederken kendisinin programı bırakacağını söyleyen Ebru Polat, spor pozuyla olay oldu.

ÖDEM DE VAR

Pembe tayt tulum giyip sabah sporu yapan Polat, spor sonrası "Salona gideyim de makineye girip ödem atayım." dedi.

Esnekliğini sergileyen Ebru Polat'a takipçileri, yorumlarda "Pembe Panter" dedi.