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    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti

    Fiziğine dikkat eden şarkıcı Ebru Polat, spor yaparken fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:28
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    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan şakrıcı Ebru Polat, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

    Son olarak Bahar Candan'a sinirlenen ve o yayına devam ederken kendisinin programı bırakacağını söyleyen Ebru Polat, spor pozuyla olay oldu.

    ÖDEM DE VAR

    Pembe tayt tulum giyip sabah sporu yapan Polat, spor sonrası "Salona gideyim de makineye girip ödem atayım." dedi.

    Esnekliğini sergileyen Ebru Polat'a takipçileri, yorumlarda "Pembe Panter" dedi.

    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti #1

    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti #2

    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti #3

    Ebru Polat, pembe tulumuyla spora gitti #4


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