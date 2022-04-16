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    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı

    Sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken fotoğraf paylaşan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 16:36
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    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı

    Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ebru Polat, bu kez sevgilisinin ayağıyla poz verdi.

    Güzellik merkezinde sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı ağırlayan Ebru Polat, kafasına bir bandana takarak kolları sıvadı.

    Sevgilisinin ayaklarını leğene sokan Polat, ayakları yıkarken fotoğraf çekildi.

    "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye"

    O anları Twitter hesabından paylaşan Polat, ayak yıkamanın ayıp olmadığını ifade ederek, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım." sözlerini kullandı.

    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı VİDEO

    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı #1

    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı #2

    Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadı #3


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