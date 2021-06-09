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    Ebru Polat: Şu an evlenmek istemiyorum

    Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Ebru Polat, evlilik itirafıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 07:23
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    Ebru Polat: Şu an evlenmek istemiyorum

    Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

    Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, "Evlilik ne zaman?" sorusuyla birlikte "Birlikteliğiniz var zaten. Bebek de gelsin artık. Her şey zamanında iyi Ebru Hanım" yorumunu cevapsız bırakmadı.

    "EVLENMEK İSTEMİYORUM"

    Ebru Polat, "Evlenmek istesem hemen evlenebiliriz zaten. Tolga dünyanın en iyi adamlarından biri ama şu anda düşünmüyorum" dedi.

    Ebru Polat: Şu an evlenmek istemiyorum #1

    "SIKINTILAR VAR"

    37 yaşındaki güzelin, "Her konuda çok iyi anlaşmamız gerekli, bizim sıkıntılarımız var. Birbirimizi anlayamadığımız şeyler var. Ben evlenmek için evlenmem öyle" itirafı şaşırttı.

    Şarkıcı, başka bir soruda, "İnsanlar insanları kötü olmaya zorluyor. Kimin karnını doyursak ilk nankör o oluyor. Yanında çalışanlardan tut, akrabalara kadar. Neden bu insanlar böyle bilemiyorum. Boşa dememişler 'iyilikten maraz doğar' diyerek, sitem dolu bir açıklamada bulundu.

    Ebru Polat: Şu an evlenmek istemiyorum #2Ebru Polat: Şu an evlenmek istemiyorum #3

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