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Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı

Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından, "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" diye bir paylaşımda bulundu.