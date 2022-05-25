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    Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı

    Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından, "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" diye bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:29
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    Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, şaşırtan paylaşımlarına devam ediyor.

    Instagram hesabından  takipçilerine "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin." yazan Polat, gelen itirafları sayfasından paylaştı.

    "Kimseye güven yok"

    Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım." itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün." dedi.

    "AVM'de emzirme odasında"

    Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi." diye yazdı.

    Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı #1

    Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı #2

    Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı #3


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