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- Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı
Ebru Polat, takipçilerinin itiraflarını paylaştı
Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından, "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" diye bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 14:27
- Güncelleme : 25.05.2022 - 14:29
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, şaşırtan paylaşımlarına devam ediyor.
Instagram hesabından takipçilerine "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin." yazan Polat, gelen itirafları sayfasından paylaştı.
"Kimseye güven yok"
Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım." itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün." dedi.
"AVM'de emzirme odasında"
Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi." diye yazdı.