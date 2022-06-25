Ebru Polat'ın dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

Ebru Polat'ın derin dekolteli pozları olay oldu.Hayranları bu fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Polat cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Aktif olarak paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşim içinde olan Ebru Polat sık sık gündeme geliyor.

Sık sık instagram üzerinden paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı bu sefer derin dekolteli fotoğrafıyla gündemde.Hayranları bu fotoğrafı yorm yağmuruna tuttu.İşte olay yaratan o fotoğraflar..

Güzel şarkıcı adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.Hergün farklı bir pozuyla gündeme gelen 38 yaşındaki Ebru Polat sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir isim.