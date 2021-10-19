Ebru Polat'ın günlük kazancı

Son dönemde kendi markasını çıkaran ünlüler arasında yerini alan Ebru Polat, çok para kazandığını söyledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran şarkıcı Ebru Polat, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

40 BİN TL

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendi markasıyla ilgili konuştu.

Polat, yayında bir günlük kazancını açıkladı. Polat 1 günde 40 bin TL kazandığını söyledi.

TUTTUĞU YAZLIĞIN 100 BİN TL KİRASI VARDI

Güzel şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz ayında Bodrum'dan yazlık kiralamış ve bu yazlığın kirasıyla gündem olmuştu.

Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat, aylık 100 bin lira kira ödüyordu.