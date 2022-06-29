Ebru Polat'ın New York tarzı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, New York sokak tarzıyla olay yarattı.

Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Dekolteli poz

Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcının son yayınladığı fotoğraf da adeta olay yarattı.

New York sokaklarında gezdiği bir fotoğrafını paylaşan Ebru Polat'ın pozundaki derin göğüs dekoltesine takipçisilerinden yorum ve beğeni yağdı.

"Dilenci tayfa"

Geçtiğimiz gün Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap yapan Ebru Polat, bir takipçisinin sorusuna oldukça sinirlenmişti. Takipçisinin, "Merhaba üzerindeki blüz çok güzel bana verir misin? Çok güzelsin ne giysen yakışıyor." sorusu sonrası Ebru Polat çileden çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı, mesajı paylaşıp; "Yine geldi dilenci tayfa" yazmıştı.