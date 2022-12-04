Ebru Polat'tan göğüs frikiği

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, hırkasının içine sütyen giymedi. Polat'ın göğüs frikiği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerinden kendisine gelen mesajları ifşalayarak gündem oluyor.

İddialı pozları ile de çok konuşulan Polat, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Ebru Polat, İnstagram hesabından bu kez Camdaki Kız dizisini izlerken paylaşım yaptı.

Sütyen giymedi

Yatağında uzanan Polat, ev hali ile kamerayı açtı.

Paylaşımı sırasındaki konuşmasından ziyade, Polat'ın dekoltesi dikkat çekti.

Polat, hırkasının altına sütyen giymeyince frikik kaçınılmaz oldu.

İşte Polat'ın o hali...