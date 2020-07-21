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- Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik tatili
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik tatili
Çeşme’de tatil yapan Cedi Osman’la Ebru Şahinönceki gün bir plajda görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 08:26
İlişkilerini yalanladıktan kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, artık aşklarını gizlemiyor.
1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün ünlü bir plajdaydı. Önce denize giren, ardından localarına geçen Cedi Osman’la Ebru Şahin, aşk dolu bir gün geçirdi.
CEDİ'NİN YARDIMCISI DA YANLARINDAYDI
NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.