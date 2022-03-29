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    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi

    Boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş çifti, Dubai'de aşk tazeliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:09
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    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi

    Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmış ve uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski manken Ebru Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

    Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti.

    ÇÖLE DÜŞTÜLER

    Ünlü çift, tüm bu yaşananlar sonrasında Dubai’ye uçtu.  Son olarak "Çölde ayaklarım yerden kesildi." diyen Ebru Şallı'nın pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi #1

    Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil." açıklamasını yapmıştı.

    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi #2

    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi #3

    Ebru Şallı: Ayaklarım yerden kesildi #4


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