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    Ebru Şallı, eşinin kucağında poz verdi

    Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eşinin kucağında otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 11:13
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    Ebru Şallı, eşinin kucağında poz verdi

    Ebru Şallı, son zamanlarda eşi Uğur Akkuş’la birlikte yaptığı tatile dair sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

    "PATİLER MİNİ"

    Eşine olan sevgisini ortaya koyan Ebru Şallı, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şallı, Akkuş'un kucağına oturup poz verdi.

    Kendisine gelen ‘Ayakların çok büyük’ yorumlarına da sessiz kalamayan Şallı, 36 numara olduğunu söylediği ayaklarını “patiler mini mini” notuyla paylaştı. .

    Ebru Şallı, eşinin kucağında poz verdi #1

    Ebru Şallı, eşinin kucağında poz verdi #2

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