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    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

    Evliliğinde sorunlar yaşayan Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un soy ismini sosyal medya hesabından kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:15
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    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişit.

    2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

    AKKUŞ'U SİLDİ

    Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

    HARUN TAN'A KADAR GİTTİ

    2. Sayfa'nın haberine göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor #1

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor #2


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