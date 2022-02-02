Ebru Şallı: Melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum

Ebru Şallı, kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya geldiği kitapta yer aldı.

Oğlu Pars Tan'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Ebru Şallı, bir proje kapsamında oğlu için mektup kaleme aldı. Pars Tan'a olan özlem ve duygularını yazıya döken Ebru Şallı, mektubunda samimi açıklamalarda bulundu.

"YAKINLARIMA SORDUM"

Oğlu Pars’ın kaybı ile derin bir acı yaşayan Şallı, hislerini ilk kez yazıya döktü: “En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum.

Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı.

"BU DÜNYADAN BİR MELEK GEÇTİ"

Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim.”



