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    Ebru Şallı, oğlu Pars için donör oldu

    Ebru Şallı'nın, oğlu Pars'ı yaşatmak için 1 yıl boyunca ilik verdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 08:37
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    Ebru Şallı, oğlu Pars için donör oldu

    Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars, geçtiğimiz günlerde lenfoma kanserine yenildi.

    DONÖR OLDU

    Şallı'nın, iki senedir hasta olan 10 yaşındaki Pars'a kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye yattı.

    Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevinmişti. Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Ebru Şallı'nın tamamen yıkıldığı belirtildi.

    OĞLUNUN EŞYALARIYLA VAKİT GEÇİRİYOR

    Hala kendisine gelen taziye mesajlarına geri dönmeyen ünlü mankenin, oğlunun eşyalarıyla zaman geçirdiği öğrenildi.

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